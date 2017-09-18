Вице-президент «Лады»: Аболсу отводится три-четыре игры на исправление ситуации

Вице-президент «Лады», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что ближайшая домашняя серия команды в регулярном чемпионате КХЛ может стать определяющей для тренерского штаба во главе с Артисом Аболсом.

Накануне волжане потерпели восьмое поражение подряд, уступив «Локомотиву» (1:2). «Лада» занимает последнее место в Восточной конференции.

«Об оргвыводах пока рано говорить. Сколько времени отводится тренерскому штабу на исправление ситуации? Думаю, три-четыре игры, не больше», - сказал Шляхтин.

«Лада» проведет дома с 22 по 28 сентября четыре домашних матча - с «Ак Барсом», «Нефтехимиком», ХК «Сочи» и «Салаватом Юлаевым».







