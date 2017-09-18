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Андрей Червиченко: Проигрыш «Кубани» станет для Карреры приговором

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко – о нынешнем кризисе в команде.

– Каррера все время говорил о семье, и вот сейчас говорят, что семья дала трещину.
– Во многих семьях доходит до разводов.

– Будем следить, что дальше. Впереди «Ливерпуль».
– Меня больше не «Ливерпуль» пугает, а кубковый матч с «Кубанью». И что-то мне подсказывает, что там все может быть не так радужно. Если слухи о сплаве игроками Карреры имеют право на жизнь, то подтверждение этих слухов в этом матче мы и увидим. Проигрыш «Кубани» станет для Карреры приговором.

Но я думаю, для Карреры вояж в Россию во всех смыслах получился отличным. Его брали на одну должность, а он оказался на другой, оказался у пирога и отхватил себе лакомый кусок. Так что, жаловаться ему не на что.

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