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Роб Клинкхаммер: В России не все пьют водку - многие любят виски

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Канадский нападающий Роб Клинкхаммер, недавно перешедший из минского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал о своей адаптации в КХЛ.

- Мне понадобилось примерно 10 игр, чтобы понять, в какой хоккей играют здесь. Конечно, в КХЛ совсем другой хоккей, и можно сказать, что я до сих пор пытаюсь привыкнуть, - сказал форвард. - В определенных ситуациях играешь на инстинктах, которые выработались в Северной Америке. Иногда это помогает, но мне еще нужно учиться.

- Что было для вас самым тяжелым при переезде из Северной Америки?
- В первую очередь, язык. Я в первый раз покинул Северную Америку, и когда прилетел, пытался поговорить с несколькими людьми, но никто не знал английского. Я очень расстраивался, когда не мог передать то, что хочу сказать. Люди всегда были готовы прийти на помощь, но просто не понимали, что нужно.

- Говорят, что Минск - едва ли не самый чистый город Европы.
- Да, там очень чисто - иногда видел, как улицы моют с шампунем. Не могу сказать ничего плохого о Минске: отличный город, доброжелательные люди.

- В Северной Америке существует много стереотипов о России: водка, медведи, балалайка.
- Конечно, слышал об этих стереотипах, но когда приехал, что все неправда. Например, водку пьют не все - многие любят виски (смеется). Мне говорили, что в России очень холодно, но климат такой же, как у меня на Родине. Иногда я сравнивал, где холоднее, и в Канаде температура всегда была ниже. Действительность оказалась немного другой, чем я представлял.

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