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Раджа Наингголан: «Ювентус» по-прежнему лучший, но мы и «Наполи» рядом

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан высказался об уровне конкуренции в серии A и объяснил, почему не любит «Ювентус».

«Уровень серии A вырос, – приводит Football Italia слова Наингголана. – По моему мнению, силы команд выравниваются. Конечно, «Ювентус» по-прежнему фаворит. Они неудачно сыграли с «Барселоной», но остаются лучшими. Я бы поставил рядом с ними «Наполи». Мы тоже где-то там.

Сожалею ли я о своих заявлениях в адрес «Ювентуса»? Никогда. Я говорю то, что думаю. Все началось, когда я играл за «Кальяри». Я видел, как судьи относились к команде. «Ювентус» оказывал влияние на них.

Однажды им дали два пенальти за нарушения за пределами штрафной. Я сказал, что так происходит всегда. После этого в «Ювентусе» набросились на меня. А я лишь выразил свое мнение. Когда забиваешь им гол, всегда приятно.

Какие голы приносят больше радости – «Лацио» или «Ювентусу»? Мне нравятся только те, которые помогают нам выиграть».

После четырех туров нынешнего чемпионата «Наполи», «Ювентус» и «Интер» набрали по 12 очков. «Рома» провела три матча и набрала шесть очков.

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