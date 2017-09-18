Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фелисиано Лопес: «ВТБ Кубок Кремля» — исторический турнир, а я уважаю историю тенниса

Источник:  «Кубок Кремля»Комментарии

Испанец Фелисиано Лопес  поделился ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве с 14 по 22 октября.

«Для испанского тенниса это огромное достижение — иметь одновременно двух теннисистов на первых строчках рейтинга. Все это результат плодотворной работы многих поколений, и мы, испанцы, очень гордимся такими теннисистами. Самое важное для меня – тренироваться и оставаться здоровым, это позволит мне соревноваться с лучшими спортсменами и совершенствоваться день ото дня. И так из года в год, только подобная тактика и работает для меня.

У меня была травма спины, поэтому начало сезона сложилось непросто, это не позволяло мне показывать свой лучший теннис где-то до апреля. А потом наконец травма перестала меня беспокоить, и я стал выступать лучше. Считаю, что грунтовая часть сезона сложилась для меня очень хорошо, это подготовило меня и к выступлениям на траве, это лучшее покрытие для меня. Я выиграл турнир Queen’s Club в Лондоне, один из моих самых любимых, затем я дошел до финала в Штутгарте, эти два турнира и стали для меня лучшими в этом сезоне. К сожалению, немного травмировался на Уимблдоне, что снова отбросило меня назад и перевело в режим ожидания, когда же я снова смогу играть так, как я умею. Так что теперь я очень рассчитываю на хорошую концовку сезона.

«ВТБ Кубок Кремля» — исторический турнир, а я очень трепетно и с уважением отношусь к истории тенниса. У меня сохранились отличные воспоминания с тех пор, когда я был молод, теперь просто хочу снова сыграть в Москве», — цитирует Лопеса официальный сайт турнира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова, Остапенко и Цибулкова сыграют на «ВТБ Кубке Кремля»Первая ракетка России Светлана Кузнецова выступит в октябре на турнире WTA «Кубок Кремля».Хачанов и Рублев сыграют на «ВТБ Кубке Кремля»Сегодня, 6 сентября, был опубликован список участников «Кубка кремля». В заявку вошли четыре теннисиста из России.Федерер вышел в четвертый круг US Open, победив ЛопесаТретья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в матче третьего круга US Open победил испанца Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:3, 7:5.Кузнецов покинул US Open, уступив ЛопесуРоссийский теннисист Андрей Кузнецов в рамках первого круга US Open уступил испанцу Фелисиано Лопесу со счетом 4:6, 6:7, 7:6, 2:6.Шамиль Тарпищев: На Федерера или Надаля пришли бы все, но у нас ресурсов нетПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев – о посещаемости Кубка Кремля.
Биатлон
Ульяна Кайшева: Чемпионат мира в Чайковском дал толчок для моего развития
Футбол
Андрей Червиченко: В «Спартаке» правят бал нефутбольные люди
Бокс
Арбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеру
Футбол
Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой
все новости
Фелисиано Лопес
Фелисиано Лопесвсе новости
VTB Kremlin Cup
VTB Kremlin Cupтаблицакалендарьстатистикатексты/новости