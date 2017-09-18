Фелисиано Лопес: «ВТБ Кубок Кремля» — исторический турнир, а я уважаю историю тенниса

Испанец Фелисиано Лопес поделился ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдет в Москве с 14 по 22 октября.

«Для испанского тенниса это огромное достижение — иметь одновременно двух теннисистов на первых строчках рейтинга. Все это результат плодотворной работы многих поколений, и мы, испанцы, очень гордимся такими теннисистами. Самое важное для меня – тренироваться и оставаться здоровым, это позволит мне соревноваться с лучшими спортсменами и совершенствоваться день ото дня. И так из года в год, только подобная тактика и работает для меня.

У меня была травма спины, поэтому начало сезона сложилось непросто, это не позволяло мне показывать свой лучший теннис где-то до апреля. А потом наконец травма перестала меня беспокоить, и я стал выступать лучше. Считаю, что грунтовая часть сезона сложилась для меня очень хорошо, это подготовило меня и к выступлениям на траве, это лучшее покрытие для меня. Я выиграл турнир Queen’s Club в Лондоне, один из моих самых любимых, затем я дошел до финала в Штутгарте, эти два турнира и стали для меня лучшими в этом сезоне. К сожалению, немного травмировался на Уимблдоне, что снова отбросило меня назад и перевело в режим ожидания, когда же я снова смогу играть так, как я умею. Так что теперь я очень рассчитываю на хорошую концовку сезона.

«ВТБ Кубок Кремля» — исторический турнир, а я очень трепетно и с уважением отношусь к истории тенниса. У меня сохранились отличные воспоминания с тех пор, когда я был молод, теперь просто хочу снова сыграть в Москве», — цитирует Лопеса официальный сайт турнира.