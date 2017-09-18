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Валентина Родионенко: До пятницы решится, выступит ли Ильянкова на чемпионате мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что вопрос участия Анастасии Ильянковой в чемпионате мира решится на этой неделе.

Ранее 16-летняя Ильянкова вошла в состав сборной России вместе Ангелиной Мельниковой, Еленой Ереминой и Марией Пасекой. Однако обострившаяся травма позвоночника может помешать ей дебютировать на чемпионате мира.

«Пока все по-прежнему, ждем, что будет, у нас еще есть время, – приводит «Р-Спорт» слова Родионенко. – Она начала тренироваться, немножко «упираться» уже, посмотрим. Конечно, нам хотелось бы опробовать ее на этом чемпионате мира, показать ее, она претендент на медаль на брусьях... До пятницы, думаю, все решится».

Чемпионат мира в Монреале пройдет с 27 сентября по 9 октября.

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