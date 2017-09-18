«Югра» просмотрит нападающего Моню

Нападающий Дмитрий Моня подпишет просмотровый контракт с «Югрой» и в ближайшее время присоединится к клубу, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, 29-летний форвард стал неограниченным свободным агентом после того, как истек его контракт с «Автомобилистом». В минувшем сезоне Моня провел за екатеринбуржцев 45 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности -5.

Ранее хоккеист выступал за ЦСКА и «Сибирь».