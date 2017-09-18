Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Югра» просмотрит нападающего Моню

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий Дмитрий Моня подпишет просмотровый контракт с «Югрой» и в ближайшее время присоединится к клубу, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, 29-летний форвард стал неограниченным свободным агентом после того, как истек его контракт с «Автомобилистом». В минувшем сезоне Моня провел за екатеринбуржцев 45 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков при показателе полезности -5.

Ранее хоккеист выступал за ЦСКА и «Сибирь».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роб Клинкхаммер: В России не все пьют водку - многие любят вискиКанадский нападающий Роб Клинкхаммер, недавно перешедший из минского «Динамо» в «Ак Барс», рассказал о своей адаптации в КХЛ.Вице-президент «Лады»: Аболсу отводится три-четыре игры на исправление ситуацииВице-президент «Лады», министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин сообщил, что ближайшая домашняя серия команды в регулярном чемпионате КХЛ может стать определяющей для тренерского штаба во главе с Артисом Аболсом.Александр Авцин: Установки Назарова надо выполнять от «а до я»Новичок «Нефтехимика» нападающий Александр Авцин поделился впечатлениями от нижнекамского клуба.Александр Пашков: Кошечкин достиг своего потолка на международном уровнеОлимпийский чемпион, известный советский вратарь Александр Пашков - об игре голкиперов на старте регулярного чемпионата КХЛ.Зинэтула Билялетдинов: Ткачук и Галиев не сыграют против рижского «Динамо»Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо».
Биатлон
Ульяна Кайшева: Чемпионат мира в Чайковском дал толчок для моего развития
Футбол
Андрей Червиченко: В «Спартаке» правят бал нефутбольные люди
Бокс
Арбитр, присудившая победу Альваресу в бою с Головкиным, приостановила карьеру
Футбол
Федун не стал комментировать ситуацию с Каррерой
все новости
Югра
Югракалендарьстатистика
Дмитрий Моня
Дмитрий Монявсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости