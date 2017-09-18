Андрей Локтионов: Хочу выступать в лучшей лиге, в «Лос-Анджелесе» от меня ждут голов и очков

Форвард Андрей Локтионов объяснил, почему решил подписать просмотровый контракт с «Лос-Анджелесом».

«Потому что я хочу попробовать и выступать в лучшей лиге, – приводит LA Kings Insider слова Локтионова. – Хочу поблагодарить «Лос-Анджелес» за то, что предоставил мне такую возможность. Мне нужно ее использовать и остаться здесь.

Сейчас я чувствую себя увереннее в борьбе с габаритными соперниками. Надеюсь, все будет хорошо. Хочу показать себя с лучшей стороны. Тренер хочет понять, как я играю в зоне атаки, обороне. Так что мне нужно забить несколько голов и набрать очки. Это то, чего от меня ждут».

Напомним, Локтионов выступал в системе «Лос-Анджелеса» с 2009 по 2013 годы. Предыдущие три сезона 27-летний нападающий провел в КХЛ в «Локомотиве».

В 2012 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «королей».