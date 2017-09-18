Дмитрий Архипов: После серии поражений рижане будут еще злее
Источник: ХК «Ак Барс»Комментарии
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов - о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».
- Какие ожидания от
матча с рижским «Динамо»?
- Самые положительные. Буду стараться приносить максимальную пользу команде.
- Вы
наигрываетесь в звене со Свитовым и Клинкхаммером. Какие задачи перед вашей
тройкой ставит главный тренер?
- Задача у всех одна: играть грамотно в обороне и забивать голы.
- Соперник
потерпел несколько поражений кряду и является худшей командой лиги на данный
момент. Не будет ли недооценки со стороны «Ак Барса»?
- Нет. Я думаю, они будут еще злее. Никому неприятно проигрывать такое количество матчей подряд.
Игра в Казани начнется сегодня в 19:30 мск.
Матч
Место и дата
18 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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