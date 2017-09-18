Дмитрий Архипов: После серии поражений рижане будут еще злее

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов - о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».

- Какие ожидания от матча с рижским «Динамо»?

- Самые положительные. Буду стараться приносить максимальную пользу команде.

- Вы наигрываетесь в звене со Свитовым и Клинкхаммером. Какие задачи перед вашей тройкой ставит главный тренер?

- Задача у всех одна: играть грамотно в обороне и забивать голы.

- Соперник потерпел несколько поражений кряду и является худшей командой лиги на данный момент. Не будет ли недооценки со стороны «Ак Барса»?

- Нет. Я думаю, они будут еще злее. Никому неприятно проигрывать такое количество матчей подряд.

Игра в Казани начнется сегодня в 19:30 мск.

