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На станции ЦСКА установили скульптуры футболиста и баскетболиста

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Бронзовые статуи баскетболиста и футболиста установлены на новой станции Третьего пересадочного контура (ТПК) «ЦСКА», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К концу месяца новую станцию #ТПК «ЦСКА» украсят бронзовые скульптуры спортсменов. Баскетболист и футболист уже установлены», – написал Собянин в твиттере.

Напомним, станция «ЦСКА» находится на первом участке ТПК длиной 10,5 км. На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк».

Станцию  оформят в фирменных цветах футбольного клуба ЦСКА – красном и синем. На потолке будет декоративно-художественная композиция, посвященная разным видам спорта Центрального спортивного клуба армии. Помимо футболистов, пассажиры увидят спускающихся с неба парашютистов, спортсменов конников и парусников. 

Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября 2017 года. Для пассажиров он откроется до конца этого года.

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