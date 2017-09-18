St. Petersburg Open-2017. Джумхур против Лоренци и другие матчи. Онлайн
В Петербурге проходит первый игровой день St. Petersburg Open-2017.
15:10 - Маркос Багдатис (Кипр) - Орасио Себальос (Аргентина) - 7:5, 2:3, идет 2-й сет.
15:30 - Паоло Лоренци (Италия) - Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 5:7, 0:2, идет 2-й сет.
17:00 - Евгений Тюрнев (Россия) - Филипп Кольшрайбер (Германия).
Напомним, турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.
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