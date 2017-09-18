Хелльберг, Кронвалль, Ковальчук и Толванен – лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг («Куньлунь»), в двух матчах одержавший две победы и не пропустивший ни одной шайбы. Его «сухая» серия составляет на данный момент 120 минут.

Лучшим защитником стал Стаффан Кронвалль («Локомотив»), вместе с командой одержавший четыре победы в четырех матчах. Игрок набрал в них 4 (2+2) очка. Оба его гола (в ворота «Автомобилиста» и «Трактора») стали победными. Кронвалль не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Среди нападающих первенствовал Илья Ковальчук (СКА), в четырех матчах одержавший вместе с командой четыре победы и набравший в них 7 (4+3) очков. Форвард отметился дублем в ворота «Автомобилиста», а его шайба в ворота «Трактора» оказалась победной. Ковальчук не завершил ни один из проведенных матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»), в трех матчах (два из них – гостевые) одержавший вместе с командой три победы. 18-летний игрок финского клуба набрал 2 (1+1) очка, его гол в ворота «Амура» стал победным.