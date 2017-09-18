Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хелльберг, Кронвалль, Ковальчук и Толванен – лучшие игроки недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан Магнус Хелльберг («Куньлунь»), в двух матчах одержавший две победы и не пропустивший ни одной шайбы. Его «сухая» серия составляет на данный момент 120 минут.

Лучшим защитником стал Стаффан Кронвалль («Локомотив»), вместе с командой одержавший четыре победы в четырех матчах. Игрок набрал в них 4 (2+2) очка. Оба его гола (в ворота «Автомобилиста» и «Трактора») стали победными. Кронвалль не завершил ни один из этих матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2».

Среди нападающих первенствовал Илья Ковальчук (СКА), в четырех матчах одержавший вместе с командой четыре победы и набравший в них 7 (4+3) очков. Форвард отметился дублем в ворота «Автомобилиста», а его шайба в ворота «Трактора» оказалась победной. Ковальчук не завершил ни один из проведенных матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3».

Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»), в трех матчах (два из них – гостевые) одержавший вместе с командой три победы. 18-летний игрок финского клуба набрал 2 (1+1) очка, его гол в ворота «Амура» стал победным.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франсис Паре: В матче с «Динамо» наш вратарь Коварж сыграл безупречноНападающий «Автомобилиста» Франсис Паре прокомментировал выездную победу над московским «Динамо» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.ХК «Сочи» подписал нападающего ШмелеваХК «Сочи» подписал одностороннее соглашение до конца сезона с нападающим Сергеем Шмелевым.Дмитрий Архипов: «Ак Барс» не допустит недооценки «Динамо»Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо».Казнь назначена. И кто на эшафоте? Называем три клуба, которые покинут КХЛКазнь назначена. И кто на эшафоте? Называем три клуба, которые покинут КХЛДмитрий Пономаренко – о трех командах, которым надо готовиться к переходу в ВХЛ. И о том, что может их спасти от вылета из элиты.Дмитрий Архипов: После серии поражений рижане будут еще злееНападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов - о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо».
Хоккей
Хелльберг, Кронвалль, Ковальчук и Толванен – лучшие игроки недели в КХЛ
Футбол
На станции ЦСКА установили скульптуры футболиста и баскетболиста
Хоккей
Андрей Локтионов: Хочу выступать в лучшей лиге, в «Лос-Анджелесе» от меня ждут голов и очков
Футбол
Раджа Наингголан: «Ювентус» по-прежнему лучший, но мы и «Наполи» рядом
все новости
Стаффан Крунвалль
Стаффан Крунвалльвсе новости
Эли Толванен
Эли Толваненвсе новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости