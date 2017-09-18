Употребление яиц не мешает похудению и укрепляет мышцы

Ученые из Ливерпульского университета опровергли мнение о том, что людям, стремящимся похудеть, не стоит употреблять яйца.



Употребление двух яиц в день никак не повышает уровень холестерина, говорится в выводах исследователей. Во время исследований первая группа людей сидела на низкокалорийной диете без яиц, другая группа – на той же диете, но в рацион включили по два яйца в день. В результате за 12 недель обе группы похудели на одинаковое количество килограммов – от трех до четырех кг.

Ученые считают, что их исследование доказало: людям, которые хотят похудеть или поддерживать свой вес, не стоит отказываться от яиц. Более того, яйца богаты протеином, поэтому помогут быстрее набрать хорошую спортивную форму и укрепить мышцы.

При этом не стоит жарить яйца на сливочном масле и, например, с беконом. Вместо этого приготовьте яичницу или омлет с добавлением растительного масла.