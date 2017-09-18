Роберто Баутиста-Агут: Испания очень гордится Надалем

13-я ракетка мира, испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут поделился ожиданиями от выступления на St. Petersburg Open-2017, а также оценил игру своих соотечественников.

- У меня хороший год, я показывал хороший теннис летом, достиг нужной формы. стараюсь улучшать себя. Я хочу сыграть здесь хорошо, потому что упорно готовился к этому турниру дома. Я пять раз играл в Петербурге, дважды пробивался в полуфинал. Может сейчас я приблизился к финалу?

- Сейчас и у мужчин, и у женщин первые в рейтинге испанцы. Как вы оцениваете этот подъем?

- У нас много хороших игроков, Испания - одна из сильнейших теннисных держав. Рафа заслужил вернуться на вершину, он боролся за это, хотел стать первым. Мы очень им гордимся. Как и успехами Мугурусы, - приводит слова Баутисты-Агута корреспондент «Советский спорт в Санкт-Петербурге».

Напомним, Баутиста-Агут стартует на St. Petersburg Open-2017 со второго раунда. Испанец встретится с победителем матча Иржи Веселы - Рожериу Дутра Да Силва.

По состоянию на 18 сентября рейтинг ATP возглавляет Рафаэль Надаль, в рейтинг WTA первую строчку занимает Габриэла Мугуруса.

Турнир проходит на «СИБУР АРЕНЕ» с 18 по 24 сентября. В 2016 году турнир в одиночном разряде выиграл Александр Зверев, а в парных соревнованиях победили Доминик Инглот и Хенри Континен.