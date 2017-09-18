Ученые доказали, что почти 20 процентам людей не нужно заниматься спортом
Эксперты из Лондонского университета провели исследование и
обнаружили, что только те люди, у которых есть определенные гены, могут ощутить
все преимущества активного образа жизни.
Они утверждают, что около 20% людей от занятий спортом не
получают никакой пользы. В ходе эксперимента были обследовали более 500 добровольцев из Европы и
США, которым давались указания выполнять различные физические упражнения по 30 минут
пять дней в неделю. Сами же ученые следили за тем, как меняется после занятий
состояние участников, и замеряли количество кислорода в их крови.
Через 5 месяцев исследований ученые увидели, что 80%
добровольцев стали употреблять существенно больше кислорода во время
упражнений, а у других 20% – ситуация вообще не улучшилась.
Поэтому они решили изучить ДНК добровольцев, где выяснили,
что за поглощение кислорода отвечают 30 генов, причем 11 из них взаимосвязаны с
изменениями физического состояния после упражнений. Именно поэтому, каждый
пятый человек имеет такую структуру генов, которая не отражается на способности
физических упражнений укреплять иммунитет и защищать организм от сердечных
заболеваний и диабета.
Утверждается, что носителям таких «уникальных» генов куда
полезнее сидеть на диете, чем изнывать на беговой дорожке.