Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев- : -Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ученые доказали, что почти 20 процентам людей не нужно заниматься спортом

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперты из Лондонского университета провели исследование и обнаружили, что только те люди, у которых есть определенные гены, могут ощутить все преимущества активного образа жизни.

Они утверждают, что около 20% людей от занятий спортом не получают никакой пользы. В ходе эксперимента были  обследовали более 500 добровольцев из Европы и США, которым давались указания выполнять различные физические упражнения по 30 минут пять дней в неделю. Сами же ученые следили за тем, как меняется после занятий состояние участников, и замеряли количество кислорода в их крови.

Через 5 месяцев исследований ученые увидели, что 80% добровольцев стали употреблять существенно больше кислорода во время упражнений, а у других 20% – ситуация вообще не улучшилась.

Поэтому они решили изучить ДНК добровольцев, где выяснили, что за поглощение кислорода отвечают 30 генов, причем 11 из них взаимосвязаны с изменениями физического состояния после упражнений. Именно поэтому, каждый пятый человек имеет такую структуру генов, которая не отражается на способности физических упражнений укреплять иммунитет и защищать организм от сердечных заболеваний и диабета.

Утверждается, что носителям таких «уникальных» генов куда полезнее сидеть на диете, чем изнывать на беговой дорожке.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Хоккей
Хелльберг, Кронвалль, Ковальчук и Толванен – лучшие игроки недели в КХЛ
Футбол
На станции ЦСКА установили скульптуры футболиста и баскетболиста
Хоккей
Андрей Локтионов: Хочу выступать в лучшей лиге, в «Лос-Анджелесе» от меня ждут голов и очков
Футбол
Раджа Наингголан: «Ювентус» по-прежнему лучший, но мы и «Наполи» рядом
все новости