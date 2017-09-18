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Кардиотренировки оказались не слишком эффективным способ сжигать жир

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американские ученые доказали, что для сжигания жира силовые тренировки намного эффективнее кардио.

Исследователи Гарвардской школы здравоохранения на протяжении 12 лет вели наблюдение за группой из 10500 здоровых людей. Испытуемые, которые посвящали 20 минут в день кардиотренировке, теряли значительно меньше жира, чем те, кто остановил выбор на 20-минутном силовом тренинге. Это было особенно заметно в области живота

По мнению экспертов, силовые тренировки заставляют тело сжигать лишние калории, даже после того, как ты заканчиваешь свою тренировку. Они усиливают метаболизм, делают мышцы рельефнее, а тело стройнее.

Для того чтобы увидеть ощутимый результат своих занятий, инструкторы по фитнесу рекомендуют заниматься 3-4 раза за 7 дней.

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