Панченко будет прооперирован 20 сентября

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, получивший травму передней крестообразной связки коленного сустава, будет прооперирован 20 сентября, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

Напомним, 27-летний форвард получил повреждение и покинул поле на носилках в матче 10-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). До конца года он не сможет помочь своей команде.

«Операция Кириллу Панченко будет проведена в среду, 20 сентября», - говорится в сообщении.

В этом сезоне игрок в 10 матчах чемпионата России забил четыре мяча.