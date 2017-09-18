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Леонид Федун: Решение о строительстве манежа рядом с «Открытие Ареной» будет принято после чемпионата мира

Источник:  ТАССКомментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что строительство манежа рядом со стадионом «Открытие Арена» отложено до окончания чемпионата мира.

«Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира, – приводит ТАСС слова Федуна. – Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира».

Ранее планировалось, что универсальный зал, возведенный рядом с трибуной A стадиона «Спартака», будет вмещать до 12 тысяч зрителей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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