Леонид Федун: Решение о строительстве манежа рядом с «Открытие Ареной» будет принято после чемпионата мира
Владелец «Спартака»
Леонид Федун заявил, что строительство манежа рядом со стадионом «Открытие
Арена» отложено до окончания чемпионата мира.
«Строительство универсального спортивного зала на территории стадиона заморожено в связи с чемпионатом мира, – приводит ТАСС слова Федуна. – Решение будем принимать после турнира. Сейчас там находится зона гостеприимства в связи с законом о подготовке к чемпионату мира».
Ранее планировалось, что универсальный зал, возведенный рядом с трибуной A стадиона «Спартака», будет вмещать до 12 тысяч зрителей.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.