Карвахаль продлил контракт с «Реалом»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль официально продлил контракт со своим клубом.

Как сообщает официальный сайт «Реала», в присутствии президента Флорентино Переса 25-летний испанский защитник подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Прежнее соглашение было рассчитано до 2020 года.

В составе «Реала» Карвахаль провел 167 матчей, забил четыре гола и отдал 26 результативных передач.