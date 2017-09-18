Дмитрий Архипов: «Ак Барс» не допустит недооценки «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо».

«Ожидания от матча с рижским «Динамо» самые положительные. Буду стараться приносить максимальную пользу команде. Задача у всех одна: играть грамотно в обороне и забивать голы. Свитов на льду не командует, а подсказывает.

Недооценки соперника не будет. Я думаю, они будут еще злее. Любому неприятно проигрывать такое количество матчей подряд», — цитирует Архипова официальный сайт клуба.