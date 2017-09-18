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Дмитрий Архипов: «Ак Барс» не допустит недооценки «Динамо»

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо».

«Ожидания от матча с рижским «Динамо» самые положительные. Буду стараться приносить максимальную пользу команде. Задача у всех одна: играть грамотно в обороне и забивать голы. Свитов на льду не командует, а подсказывает.

Недооценки соперника не будет. Я думаю, они будут еще злее. Любому неприятно проигрывать такое количество матчей подряд», — цитирует Архипова официальный сайт клуба.

Матч

Ак Барс - Динамо Р

Место и дата

18 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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