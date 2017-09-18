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Сергей Корниленко: У «Крыльев» Советов есть все, чтобы вернуться в РФПЛ

Источник:  «Комсомольская правда — Самара»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал продление с самарским клубом на один год.

«Не буду скрывать, что и мне поступали довольно интересные предложения от других клубов. Но уходить из команды не хотелось. Да, клуб вылетел в лигу ниже статусом, да обидно, но ведь и сами игроки за это и в ответе. Поэтому я решил, что надо оставаться и помогать исправлять эту ситуацию. Один раз мы в Премьер-лигу вернулись, и сейчас есть все возможности повторить успех. Главное — работать, а не жаловаться на трудную жизнь», — цитирует форварда «Комсомольская правда — Самара».

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