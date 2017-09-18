Стивен Стэмкос: Мы с Кучеровым хорошо понимали друг друга

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос поделился мыслями о звене с Никитой Кучеровым и Владиславом Наместниковым.

- Я играл с ними в начале прошлого сезона, и мы отлично понимали друг друга. Конечно, все меняется. Но мы видели, как играл Кучеров в прошлом году, какой он замечательный игрок. Так что посмотрим, что у нас получится. Кучеров? Мы хорошо понимали друг друга. Мы умеем читать игру, у нас есть скорость, мы оба техничны. Мы успешно начали прошлый сезон, так что этот вариант напрашивался. Мы понимаем, что если один из нас ошибется, второй всегда его подстрахует. Это все происходит естественно.



Конечно, мы сыграем в первом матче, и я посмотрю, как себя поведет колено. Игру ничто не заменит. Ее нельзя смоделировать на тренировках. У ветеранов всегда есть особый план подготовки во время предсезонки. Я хочу сыграть в первом матче. Если все будет хорошо, тогда, возможно, я сыграю на один или два матча больше, чем обычно на этом этапе, - передает слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.