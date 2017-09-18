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Жозе Моуринью: Руни может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  ESPN FCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что бывший форвард команды Уэйн Руни может однажды вернуться в клуб.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Эвертону» на «Олд Траффорд». Этот матч стал для Руни первым против своей бывшей команды.

«Он дома. Думаю, что в один прекрасный день он может вернуться домой», – приводит ESPN FC слова Моуринью.

Также португалец высказался о теплом приеме, который болельщики манкунианцев устроили Руни.

«Это обычное дело для английских фанатов. И это обычное дело для больших клубов, когда игрок становится важной частью его истории.

Так происходит в каждом клубе в Англии. Могу говорить только за «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд». На обоих стадионах важным игрокам прошлого устраивают феноменальный прием. Это вовсе не сюрприз».

Напомним, Руни играл в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 годы и забил 253 гола в 557 матчах.

Матч

Манчестер Юнайтед - Эвертон - 4:0 (1:0)

Голы

Валенсия 4 (1:0). Мхитарян 83 (2:0). Лукаку 89 (3:0). Марсьяль 90 (4:0 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Феллайни, Мхитарян (Марсьяль, 89), Мата (Эррера, 77), Янг, Матич, Валенсия, Рэшфорд (Лингард, 61), Лукаку

Эвертон: Пикфорд, Бэйнс, Уильямс, Дэвис (Рамирес, 66), Мартина, Кин, Джагелка, Гуйе (Колверт-Льюин, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Руни (Миральяс, 82)

Предупреждения:

Байи, 82 - Уильямс, 63

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

17 сентября 18:00, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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