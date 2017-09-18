Жозе Моуринью: Руни может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что бывший форвард команды Уэйн Руни может однажды вернуться в клуб.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Эвертону» на «Олд Траффорд». Этот матч стал для Руни первым против своей бывшей команды.

«Он дома. Думаю, что в один прекрасный день он может вернуться домой», – приводит ESPN FC слова Моуринью.

Также португалец высказался о теплом приеме, который болельщики манкунианцев устроили Руни.

«Это обычное дело для английских фанатов. И это обычное дело для больших клубов, когда игрок становится важной частью его истории.

Так происходит в каждом клубе в Англии. Могу говорить только за «Стэмфорд Бридж» и «Олд Траффорд». На обоих стадионах важным игрокам прошлого устраивают феноменальный прием. Это вовсе не сюрприз».

Напомним, Руни играл в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 годы и забил 253 гола в 557 матчах.