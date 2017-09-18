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Виктор Никоненко: «Ярославич» рано поверил в победу

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Доигровщик «Ярославича» Виктор Никоненко прокомментировал победу над нижневартовской «Югрой-Самотлор» во втором туре российской Суперлиги со счетом 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).

«Есть еще в нашей команде определенные грани взаимодействий, которые нужно оттачивать. Мы видели, на что способен «Югра-Самотлор», они неплохо знали нас. Кое-где мы «просели»: например, отдали концовку третьей партии, когда, наверное, поверили в победу чуть раньше, чем это было необходимо. Над этим мы еще поработаем», — цитирует Никоненко официальный сайт ВФВ.

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