Шмидт назначен главным тренером «Вольфсбурга»

Новым главным тренером немецкого «Вольфсбург» стал Мартин Шмидт. Об этом сообщает официальный сайт команды.

На посту главного тренера «Вольфсбурга» Шмидт сменил голландца Андриса Йонкера, который был отправлен в отставку в понедельник.

Как отмечается, что соглашение с 50-летним швейцарцем заключено до 2019 года.

Напомним, что Шмидт с 2015 года возглавлял «Майнц 05», который он покинул по окончании прошлого сезона.

«Вольфсбург», набрав четыре очка в четырех встречах чемпионата, занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги.