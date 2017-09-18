Шмидт назначен главным тренером «Вольфсбурга»
Источник: ФК «Вольфсбург»Комментарии
Новым главным тренером немецкого «Вольфсбург» стал Мартин Шмидт. Об этом сообщает официальный сайт команды.
На посту главного тренера «Вольфсбурга» Шмидт сменил голландца Андриса Йонкера, который был отправлен в отставку в понедельник.
Martin #Schmidt wird neuer VfL-Cheftrainer. Herzlich willkommen in Wolfsburg ➡️https://t.co/I5V3CmJPS2 pic.twitter.com/auEb9SI9PG— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 18 сентября 2017 г.
Как отмечается, что соглашение с 50-летним швейцарцем заключено до 2019 года.
Напомним, что Шмидт с 2015 года возглавлял «Майнц 05», который он покинул по окончании прошлого сезона.
«Вольфсбург», набрав четыре очка в четырех встречах чемпионата, занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги.
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