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Шмидт назначен главным тренером «Вольфсбурга»

Источник:  ФК «Вольфсбург»Комментарии

Новым главным тренером немецкого «Вольфсбург» стал Мартин Шмидт. Об этом сообщает официальный сайт команды.

На посту главного тренера «Вольфсбурга» Шмидт сменил голландца Андриса Йонкера, который был отправлен в отставку в понедельник.

Как отмечается, что соглашение с 50-летним швейцарцем заключено до 2019 года.

Напомним, что Шмидт с 2015 года возглавлял «Майнц 05», который он покинул по окончании прошлого сезона.

«Вольфсбург», набрав четыре очка в четырех встречах чемпионата, занимает 14-е место в турнирной таблице бундеслиги.

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