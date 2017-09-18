Частое взвешивание помогает сбросить лишние килограммы

Те, кто часто взвешивается, имеют шанс благодаря этому сбросить лишние килограммы. К такому выводу пришли американские ученые.



Исследователи из Университета Пенсильвании наблюдали за 294 женщинами разного веса и выяснили, что те, кто чаще становился на весы и контролировал килограммы, смогли сбросить (или просто не набирать) лишний жир быстрее и эффективнее тех, кто этого не делал.

Исследование стартовало с изучения студентов первого года учебы в университете. Именно в этот период студентки и студенты стремительно поправлялись.

Но, путем простого взвешивания, девушки смогли не только не набирать, но и существенно терять в весе. При этом они не занимались спортом, не нагружали себя физически и не соблюдали диет.

Исследователи не уверены, что ежедневное взвешивание приводит к потере веса. Возможно, ежедневное взвешивание просто заставляет людей заботиться о своем теле больше.