Частое взвешивание помогает сбросить лишние килограммы
Те, кто часто взвешивается, имеют шанс благодаря этому
сбросить лишние килограммы. К такому выводу пришли американские ученые.
Исследователи из Университета Пенсильвании наблюдали за 294
женщинами разного веса и выяснили, что те, кто чаще становился на весы и
контролировал килограммы, смогли сбросить (или просто не набирать) лишний жир
быстрее и эффективнее тех, кто этого не делал.
Исследование стартовало с изучения студентов первого года
учебы в университете. Именно в этот период студентки и студенты стремительно
поправлялись.
Но, путем простого взвешивания, девушки смогли не только не
набирать, но и существенно терять в весе. При этом они не занимались спортом,
не нагружали себя физически и не соблюдали диет.
Исследователи не уверены, что ежедневное взвешивание
приводит к потере веса. Возможно, ежедневное взвешивание просто заставляет
людей заботиться о своем теле больше.