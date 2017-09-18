Жерар Галлан: Надеюсь, что от «Вегаса» не будут требовать по девять голов в каждом матче
Источник: NHLКомментарии
Главный тренер «Вегаса»
Жерар Галлан высказался о результативности команды в контрольном матче с «Ванкувером»
(9:4).
«Мы задрафтовали много игроков в этом году, и они произвели на нас сильное впечатление в лагере развития и на сборах новичков, – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. – Если они попадут в состав, будет здорово. Если они еще не готовы, то отправятся обратно и будут работать там. Но очень приятно видеть, что игра у них получается.
Я надеюсь, что от нас не будут требовать такой результативности в каждом матче».
Отметим, что хет-трик в матче сделал 21-летний форвард Тайлер Уонг, который с 2012 года играл в WHL за «Летбридж Харрикейнс».
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