Жерар Галлан: Надеюсь, что от «Вегаса» не будут требовать по девять голов в каждом матче

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан высказался о результативности команды в контрольном матче с «Ванкувером» (9:4).

«Мы задрафтовали много игроков в этом году, и они произвели на нас сильное впечатление в лагере развития и на сборах новичков, – приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ. – Если они попадут в состав, будет здорово. Если они еще не готовы, то отправятся обратно и будут работать там. Но очень приятно видеть, что игра у них получается.

Я надеюсь, что от нас не будут требовать такой результативности в каждом матче».

Отметим, что хет-трик в матче сделал 21-летний форвард Тайлер Уонг, который с 2012 года играл в WHL за «Летбридж Харрикейнс».