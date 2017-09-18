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Бушманов назвал расширенный состав молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией

Источник:  РФСКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U21 c Австрией (6 октября) и Сербией (10 октября).

В расширенный список вошло 28 футболистов.

Вратари: Игорь Лещук («Динамо»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).

Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо»), Александр Лихачев, Николай Рассказов, Шамсиддин Шанбиев (все - «Спартак-2»), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - «Краснодар-2»), Дмитрий Скопинцев («Балтика»), Никита Чернов («Урал»), Павел Шакуро («Тюмень»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Рифат Жемалетдинов (оба - «Рубин»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи»), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов»), Игорь Коновалов («Кубань»), Олег Ланин («Крылья Советов»), Даниил Фомин («Олимпиец»).

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА), Георгий Мелкадзе («Тосно»).

Окончательный состав из 23 игроков будет назван через неделю.

Напомним, что российская команда по итогам жеребьевки попала в седьмую отборочную группу ЧЕ-2019 U-21 вместе со сборными Сербии, Австрии, Македонии, Армении и Гибралтара.

31 августа сборная России сыграли в Москве вничью с Арменией - 0:0, а 5 сентября в Туле обыграли команду Гибралтара со счетом 3:0.

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