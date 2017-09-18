Бушманов назвал расширенный состав молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией

Евгений Бушманов: Австрия и Сербия - наши прямые конкуренты в борьбе за выход на Евро

Евгений Бушманов: Австрия и Сербия - наши прямые конкуренты в борьбе за выход на Евро Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U21 c Австрией (6 октября) и Сербией (10 октября).