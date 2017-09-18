Евгений Бушманов: Австрия и Сербия - наши прямые конкуренты в борьбе за выход на Евро

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал расширенный состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U21 c Австрией (6 октября) и Сербией (10 октября).

- Сегодня мы обнародовали расширенный состав команды для подготовки к октябрьским отборочным матчам Чемпионата Европы-2019. Включили в него 28 футболистов, через неделю объявим окончательный список из 23 игроков.

По сравнению с предыдущим сбором кардинальных изменений в нем нет, разве что можно отметить появление форварда ЦСКА Жамалетдинова, ярко проявившего себя в матчах Чемпионата России и Лиги Чемпионов. Команда начнет подготовку к матчам 2 октября в Новогорске, тренироваться будем на «Арене Химки».

Вылет в Сербию запланирован на 8 октября. Что касается соперников, то и Австрия, и Сербия являются нашими прямыми конкурентами в борьбе за выход на Евро. Говорить о важности результата в этих матчах лишний раз не приходится. Уверен, что футболисты также очень хорошо понимают значимость предстоящих встреч, - передает слова Бушманова пресс-служба РФС.