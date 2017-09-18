ХК «Сочи» подписал нападающего Шмелева

ХК «Сочи» подписал одностороннее соглашение до конца сезона с нападающим Сергеем Шмелевым.

24-летний форвард в последнее время выступал в «Спартаке». В составе красно-белых Шмелев начал текущий чемпионат, проведя за москвичей два матча и не отметившись в них набранными очками.

Всего в КХЛ форвард провел 211 матч за «Атлант» и «Спартак», забросив в них 36 шайб и сделав 61 голевую передачу при суммарном показателе полезности «плюс 15». Самым успешным в карьере Шмелева был сезон 2014/15, когда он стал лучшим бомбардиром подмосковного «Атланта», набрав 37 (9+28) очков.