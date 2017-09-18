Тото Вольфф: «Мерседес» все равно не может позволить себе ошибки

Глава «Мерседеса» Тото Вольфф после 14-го этапа чемпионата мира считает, что его команде рано праздновать победу британца Льюиса Хэмилтона в личном зачете пилотов.

После победы в воскресенье на Гран-при Сингапура отрыв Хэмилтона от немца Себастьяна Феттеля увеличился до 28 очков.

«Мы недавно перекинулись парой слов с (техническим директором) Джеймсом Эллисоном, и он мне говорит: там 28 очков, – приводит Motorsport.com слова Вольффа. – Но я ответил, что мы все равно не можем позволить себе ошибки.

Понятно, что мы бы чувствовали себя менее комфортно, окажись мы в положении «Феррари» с дефицитом в 28 очков. Но мое мнение – и мы действовали точно так же в прошлые годы, – нужно продолжать работать. У нас будет масса времени все отпраздновать, когда мы действительно сделаем это».

15-й этап сезона Гран-при Малайзии пройдет 1 октября на трассе «Сепанг».