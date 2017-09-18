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Даниэль Карвахаль: Мои отступные в «Реале» настолько велики, что никому меня не купить

Источник:  MarcaКомментарии

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал решение продлить контракт с мадридским клубом до 2022 года.

«Реал» - это исполнение моей мечты. Я благодарен клубу за то, что он для меня делает. Сегодня был очень важный день в моей жизни, я рад что, что продлил соглашение с «Реалом», ведь эта команда – моя семья. У нас еще будет много трофеев, а уходить я никуда не хочу. Тем более, что мои отступные так велики, что никто не сможет купить меня», - цитирует Карвахаля Marca.

Напомним, Карвахаль выступает в составе «Реала» с 2013 года, провел 167 матчей, забил четыре гола и отдал 26 результативных передач.

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