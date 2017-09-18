Франсис Паре: В матче с «Динамо» наш вратарь Коварж сыграл безупречно
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре прокомментировал выездную победу над московским «Динамо» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Здорово, что завершили выезд победой в Москве над «Динамо». Это был равный матч, в котором многое зависело от вратарей, и наш Якуб Коварж сыграл безупречно. Надеюсь, две победы подряд - только начало продолжительной серии. Мы рады месту в таблице, но вы сами видите, как все плотно, какая идет борьба. Рано говорить, как далеко может зайти «Автомобилист» в этом сезоне, прежде всего нужно выйти в плей-офф», - сказал форвард.
Матч
Динамо - Автомобилист - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Кучерявенко (Крикунов И., Голышев), 33:54 (0:1 - бол.).
Место и дата
17 сентября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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