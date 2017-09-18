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Фернандо Алонсо: С моторами «Рено» у «Макларена» все будет нормально

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо высказался о сделке с «Рено», который станет поставщиком двигателей для команды на ближайшие три года.

«Думаю, теперь все будет нормально, – приводит Autosport слова Алонсо. – Но мне кажется, что вы забегаете далеко вперед. Пока я даже не знаю, где буду в следующем году.

Но моя цель – быть на подиуме и бороться за победы. Так было все 13 лет моей карьеры. Так что я бы сказал, что это возвращение к нормальному порядку вещей».

Напомним, в нынешнем сезоне с моторами «Хонда» два пилота «Макларена» – Алонсо и Стоффель Вандорн – набрали 17 очков на двоих после 14 этапов.

Трехлетний контракт команды с «Хондой» истекает по окончании сезона 2017 года.

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