Фернандо Алонсо: С моторами «Рено» у «Макларена» все будет нормально
Источник: AutosportКомментарии
Пилот «Макларена»
Фернандо Алонсо высказался о сделке с «Рено», который станет поставщиком
двигателей для команды на ближайшие три года.
«Думаю, теперь все будет нормально, – приводит Autosport слова Алонсо. – Но мне кажется, что вы забегаете далеко вперед. Пока я даже не знаю, где буду в следующем году.
Но моя цель – быть на подиуме и бороться за победы. Так было все 13 лет моей карьеры. Так что я бы сказал, что это возвращение к нормальному порядку вещей».
Напомним, в нынешнем сезоне с моторами «Хонда» два пилота «Макларена» – Алонсо и Стоффель Вандорн – набрали 17 очков на двоих после 14 этапов.
Трехлетний контракт команды с «Хондой» истекает по окончании сезона 2017 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически