Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни принес публичные извинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- После сегодняшнего решения суда я хочу публично извиниться за свое поведение, которое вышло за рамки закона. Это было совершенно неправильно. Я уже извинился перед семьей, руководством команды и всеми в «Эвертоне». Теперь я хочу принести извинения болельщикам и каждому, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры. Я принимаю решение суда и надеюсь, что смогу возместить ущерб через исправительные работы, - передает слова Руни официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «Эвертона» приговорен к 100 часам общественных работ.

Напомним, Руни c 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недалеко от места его жительства в графстве Чешир.