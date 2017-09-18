Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом виде

Источник:  ФК «Эвертон»Комментарии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни принес публичные извинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- После сегодняшнего решения суда я хочу публично извиниться за свое поведение, которое вышло за рамки закона. Это было совершенно неправильно. Я уже извинился перед семьей, руководством команды и всеми в «Эвертоне». Теперь я хочу принести извинения болельщикам и каждому, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры. Я принимаю решение суда и надеюсь, что смогу возместить ущерб через исправительные работы, - передает слова Руни официальный сайт клуба.

Ранее стало известно, что нападающий «Эвертона» приговорен к 100  часам общественных работ.

Напомним, Руни c 31 августа на 1 сентября был задержан правоохранительными органами по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения недалеко от места его жительства в графстве Чешир.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тибо Куртуа: Я бы предпочел пропустить, но выиграть у «Арсенала»Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 миллионов евро«Атлетико» продолжает рассчитывать на приобретение форварда «Челси» Диего Косты. По данным Marca, испанцы сформировали окончательное предложение в размере 55 миллионов евро, к которым могут добавиться бонусы в размере десяти миллионов.Жозе Моуринью: Руни может вернуться в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что бывший форвард команды Уэйн Руни может однажды вернуться в клуб.Достоин ли Харри Кейн «Золотого мяча»?Достоин ли Харри Кейн «Золотого мяча»?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, почему Кейна можно уже считать одним из главных претендентов на «Золотой мяч».Альваро Мората: Я получил второй шанс и обязан сыграть важную роль для «Челси»Форвард «Челси» Альваро Мората рассказал о своих планах, а также отметил главные отличия АПЛ от других лиг.
Футбол
«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 миллионов евро
Футбол
Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом виде
Футбол
Евгений Бушманов: Австрия и Сербия - наши прямые конкуренты в борьбе за выход на Евро
Футбол
Бушманов назвал расширенный состав молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией
все новости
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости