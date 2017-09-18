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Денис Глушаков: Информация по поводу «слива» Карреры не больше, чем бред

Источник:  InstagramКомментарии

Капитан «Спартака» Денис Глушаков опроверг информацию, что игроки команды хотят увольнения главного тренера Массимо Карреры.

Напомним, накануне красно-белые сыграли вничью с «Тосно» (2:2) в 10-м туре чемпионата России. С 29-й минуты они играли в большинстве, а по ходу встречи вели со счетом 2:0. В СМИ появилась информация, что игроки «Спартака» намеренно «сплавляют» Карреру.

«Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу «слива» тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди ещё много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипишь. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы нас нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия!команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, не решаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть «Спартак» и все остальные», - написал полузащитник.

"Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди ещё много игр, будем делать выводы в конце сезона. Давайте не будем лишний раз паниковать и наводить кипишь. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем. Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы нас нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия!команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, не решаемых проблем не существует. Самое главное, помните - есть "Спартак" и все остальные.#спартакмосква #россия #спартак #repost #ответ #глушаков #команда #краснобелые #мыкоманда #spartak #russia #однакоманда

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)



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