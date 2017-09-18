Роман «Scandal» Садотенков обвинил своих тиммейтов в договорном матче

Лука «Lukezy» Трумбич стал свободным агентом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Лука «Lukezy» Трумбич покинул M19 Лука «Lukezy» Трумбич стал свободным агентом. Об этом он сообщил в своем твиттере.

SG e-sports квалифицировалась на SL i-League Invitational Season 3 Бразильская команда SG e-sports стала победителем южноамериканской квалификации к SL i-League Invitational Season 3.