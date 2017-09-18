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Роман «Scandal» Садотенков обвинил своих тиммейтов в договорном матче

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Игрок DX Роман «Scandal» Садотенков обвинил своих партнеров по команде в участии в договорном матче.

17 сентября коллектив Yellow Submarine обыграл DX со счетом 2:0 в рамках квалификации к WCA 2017.

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