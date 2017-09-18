Роман «Scandal» Садотенков обвинил своих тиммейтов в договорном матче
Игрок DX Роман «Scandal» Садотенков обвинил своих партнеров по команде в участии в договорном матче.
Уверен, что я не единственный игрок, который был не в курсе происходящего, надеюсь, что всё тайное скоро станет явным.— Roman Sadotenkov (@scandalisback) 18 сентября 2017 г.
17 сентября коллектив Yellow Submarine обыграл DX со счетом 2:0 в рамках квалификации к WCA 2017.
Записи матчей:
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