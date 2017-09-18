Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 миллионов евро

Источник:  MarcaКомментарии

«Атлетико» продолжает рассчитывать на приобретение форварда «Челси» Диего Косты. По данным Marca, испанцы сформировали окончательное предложение в размере 55 миллионов евро, к которым могут добавиться бонусы в размере десяти миллионов.

Ранее ожидалось, что «Атлетико» может оформить сделку к открытию нового стадиона «Ванда Метрополитано», однако «Челси» по-прежнему тянет время и не дает прямого ответа на действия Косты, который отказывается приезжать в расположении команды.

Если «Челси» согласится на предложение «Атлетико», то этот трансфер станет самым крупным в истории клуба из Мадрида. Руководители «Атлетико» считают предлагаемую цену справедливой за 28-летнего форварда, от услуг которого главный тренер «синих» Антонио Конте уже публично отказался.

При этом в «Челси» не хотят платить Косте пять процентов от стоимости трансфера, что положено по контракту. «Атлетико» тоже не готов выложить дополнительные 2,75 миллиона евро. Однако с большой вероятностью клубы смогут договориться, и с января Коста будет играть за «Атлетико».

Отметим, что с момента последнего на данный момент официального матча Косты прошло 98 дней.

Добавим, что Коста играл в «Атлетико» в 2010-2011, а также 2012-2014 годах, после чего перешел в «Челси» за 32 миллиона фунтов. В составе команды он забил 64 гола в 135 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тибо Куртуа: Я бы предпочел пропустить, но выиграть у «Арсенала»Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом видеНападающий «Эвертона» Уэйн Руни принес публичные извинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.Даниэль Карвахаль: Мои отступные в «Реале» настолько велики, что никому меня не купитьЗащитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал решение продлить контракт с мадридским клубом до 2022 года.Жозе Моуринью: Руни может вернуться в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что бывший форвард команды Уэйн Руни может однажды вернуться в клуб.Достоин ли Харри Кейн «Золотого мяча»?Достоин ли Харри Кейн «Золотого мяча»?Обозреватель «Советского спорта» рассказывает, почему Кейна можно уже считать одним из главных претендентов на «Золотой мяч».
Футбол
«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 миллионов евро
Футбол
Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом виде
Футбол
Евгений Бушманов: Австрия и Сербия - наши прямые конкуренты в борьбе за выход на Евро
Футбол
Бушманов назвал расширенный состав молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы