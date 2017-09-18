«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 миллионов евро

«Атлетико» продолжает рассчитывать на приобретение форварда «Челси» Диего Косты. По данным Marca, испанцы сформировали окончательное предложение в размере 55 миллионов евро, к которым могут добавиться бонусы в размере десяти миллионов.

Ранее ожидалось, что «Атлетико» может оформить сделку к открытию нового стадиона «Ванда Метрополитано», однако «Челси» по-прежнему тянет время и не дает прямого ответа на действия Косты, который отказывается приезжать в расположении команды.

Если «Челси» согласится на предложение «Атлетико», то этот трансфер станет самым крупным в истории клуба из Мадрида. Руководители «Атлетико» считают предлагаемую цену справедливой за 28-летнего форварда, от услуг которого главный тренер «синих» Антонио Конте уже публично отказался.

При этом в «Челси» не хотят платить Косте пять процентов от стоимости трансфера, что положено по контракту. «Атлетико» тоже не готов выложить дополнительные 2,75 миллиона евро. Однако с большой вероятностью клубы смогут договориться, и с января Коста будет играть за «Атлетико».

Отметим, что с момента последнего на данный момент официального матча Косты прошло 98 дней.

Добавим, что Коста играл в «Атлетико» в 2010-2011, а также 2012-2014 годах, после чего перешел в «Челси» за 32 миллиона фунтов. В составе команды он забил 64 гола в 135 матчах.