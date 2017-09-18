Рене Вайлер покинул пост главного тренера «Андерлехта». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Напомним. что под руководством 44-летнего швейцарца «Андерлехт» в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии, а также дошел до четвертьфинала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1. 1:2 ДВ). В марте 2017 года контракт с тренером был продлен до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне «Андерлехт» после 7 туров чемпионата Бельгии занмает девятое место. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов команда крупно проиграла немецкой «Баварии» (0:3).