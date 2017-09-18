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Вадим Евтушенко: В мое время «Динамо» оставляли футболисты куда большей величины, чем Ярмоленко

Источник:  Команда №1Комментарии

Бывший тренер сборной Украины, известный советский футболист Вадим Евтушенко поделился мнением о переходе полузащитника Андрея Ярмоленко из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию».

- Это естественный процесс, когда коллектив покидает один из его лидеров. Но такой клуб, как Динамо, не должен испытывать из-за этого большие проблемы. В мое время команду оставляли футболисты куда большей величины, чем Ярмоленко, но на их место приходила молодежь - и сразу о себе заявляла. В Динамо есть Гонсалес, Цыганков, которые как минимум могут играть на таком же высоком уровне в чемпионате Украины. Да и в молодежном составе есть талантливые ребята, которым пора стучаться в основу.

- 19-летний Цыганков выдержит давление, которое на него в последнее время обрушилось?
- Я надеюсь. Все мы знаем, что Витя подвержен травмам, но если их удастся избежать, то он способен уже в ближайшее время стать звездой отечественного футбола и составить конкуренцию тому же Ярмоленко в сборной Украины.

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