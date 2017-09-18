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Тибо Куртуа: Я бы предпочел пропустить, но выиграть у «Арсенала»

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал домашнюю ничью с «Арсеналом» (0:0) в матче пятого тура чемпионата Англии.

- Всегда приятно играть на ноль, но не со счетом 0:0. Я бы предпочел пропустить, но выиграть 2:1. Это была плотная игра, обе команды знали, как играет соперник, поскольку провели много матчей в предыдущие несколько месяцев. Было сложно найти пространство, и они очень хорошо давили на нашу оборону. Я пытался иногда играть через ближнего, чтобы найти пространство, потому что игра исключительно через длинные передачи не приносила пользы.

Я бы не сказал, что мы провели плохой матч. «Арсенал» хорошо сыграл тактически и прессинговал нас. Мы имели пару шансов, особенно при выходе Педро один на один с Чехом, но Петр совершил хороший сейв. Это должно было изменить игру, потому что при 0:1 «Арсеналу» пришлось бы чуть больше раскрываться и они оставляли бы нам больше пространства. В итоге матч продолжился в закрытой форме, - передает слова Куртуа пресс-служба лондоского клуба.

Добавим, что в следующем туре АПЛ «Челси» 23 сентября сыграет на выезде со «Сток Сити».

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