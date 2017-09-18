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Дани Алвес: Забрал мяч у Кавани, чтобы пробить самому, но потом мяч взял Неймар

Источник:  ASКомментарии

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес объяснил ситуацию, возникшую в матче шестого тура лиги 1 с «Лионом» (2:0) на «Парк де Пренс». На 48-й минуте игры 34-летний бразилец отнял мяч у форварда Эдинсона Кавани перед пробитием штрафного удара и отдал его своему соотечественнику Неймару.

«Я сам собирался пробить, – приводит AS слова Алвеса. – Я взял мяч, чтобы ударить, потому что уже забивал в подобных ситуациях. Я был уверен в себе.

Но это все неважно. Все что касается команды важнее индивидуального. В какой-то момент я хотел взять ответственность, но потом Ней забрал мяч и пробил. Я взял мяч с целью пробить, но, к сожалению, не смог».

Отметим, что в матче с «Лионом» Кавани не реализовал пенальти после того, как Неймар попросил его отдать это право ему.

Матч

ПСЖ - Лион - 2:0 (0:0)

Голы

Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).

Состав

ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе

Лион: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (Мартинс, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре

Незабитые пенальти

Кавани (ПСЖ), 80

Предупреждения:

Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; Менди, 79

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция

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