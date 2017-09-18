Дани Алвес: Забрал мяч у Кавани, чтобы пробить самому, но потом мяч взял Неймар

Защитник «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес объяснил ситуацию, возникшую в матче шестого тура лиги 1 с «Лионом» (2:0) на «Парк де Пренс». На 48-й минуте игры 34-летний бразилец отнял мяч у форварда Эдинсона Кавани перед пробитием штрафного удара и отдал его своему соотечественнику Неймару.

«Я сам собирался пробить, – приводит AS слова Алвеса. – Я взял мяч, чтобы ударить, потому что уже забивал в подобных ситуациях. Я был уверен в себе.

Но это все неважно. Все что касается команды важнее индивидуального. В какой-то момент я хотел взять ответственность, но потом Ней забрал мяч и пробил. Я взял мяч с целью пробить, но, к сожалению, не смог».

Отметим, что в матче с «Лионом» Кавани не реализовал пенальти после того, как Неймар попросил его отдать это право ему.