Дани Алвес: Забрал мяч у Кавани, чтобы пробить самому, но потом мяч взял Неймар
Защитник «Пари
Сен-Жермен» Дани Алвес объяснил ситуацию, возникшую в матче шестого тура лиги 1
с «Лионом» (2:0) на «Парк де Пренс». На 48-й минуте игры 34-летний бразилец
отнял мяч у форварда Эдинсона Кавани перед пробитием штрафного удара и отдал
его своему соотечественнику Неймару.
«Я сам собирался пробить, – приводит AS слова Алвеса. – Я взял мяч, чтобы ударить, потому что уже забивал в подобных ситуациях. Я был уверен в себе.
Но это все неважно. Все что касается команды важнее индивидуального. В какой-то момент я хотел взять ответственность, но потом Ней забрал мяч и пробил. Я взял мяч с целью пробить, но, к сожалению, не смог».
Отметим, что в матче с «Лионом» Кавани не реализовал пенальти после того, как Неймар попросил его отдать это право ему.
Матч
Голы
Марсело 75 (1:0 - автогол). Морель 86 (2:0 - автогол).
Состав
ПСЖ: Ареола, Алвес, Кимпембе, Курзава (Берчиче, 73), Тиаго Силва, Мотта, Дракслер (Ло Сельсо, 72), Рабьо, Неймар, Кавани, Мбаппе
Лион: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле (Мартинс, 72), Тусар, Депай (Ауа, 87), Фекир, Диас (Корне, 63), Траоре
Незабитые пенальти
Кавани (ПСЖ), 80
Предупреждения:
Мотта, 45; Неймар, 76; Тиаго Силва, 81 - Фекир, 55; Менди, 79
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
17 сентября 22:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция