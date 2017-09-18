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Дмитрий Кудряшов: К бою с Дортикосом набрал оптимальную форму

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боксер Дмитрий Кудряшов рассказал, что подходит в оптимальной форме к поединку против кубинца Юниера Дортикоса, который состоится 23 сентября в Берлине.

«Изначально у нас была другая дата, бой сдвинули практически на месяц, но мы заранее начали готовиться, потому сейчас набрали оптимальную форму и все в порядке.

Никаких трудностей, все по плану, за моим весом следят, поэтому нет никаких опасений по поводу того, сделаю вес или нет, за неделю до боя мой вес составил 94,5 кг», — цитирует Кудряшова «Мир бокса».

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