Дмитрий Кудряшов: К бою с Дортикосом набрал оптимальную форму

Дмитрий Кудряшов: Мне не нужно особо изучать Дортикоса. Есть понимание, что это за боксер

Российский боец первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов убежден в том, что ему по силам победить кубинца Юниера Дортикоса в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).