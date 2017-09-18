Бывший игрок «Спартака» Махмудов перешел в «Нефтчи»

Дмитрий Селюк: Педро Роша, Петкович и Пашалич – не те, кто нужен под Лигу чемпионов!

Дмитрий Селюк: Педро Роша, Петкович и Пашалич – не те, кто нужен под Лигу чемпионов! Известный агент Дмитрий Селюк в интервью «Советскому спорту» прокомментировал последние приобретения «Спартака».

Аргентинский полузащитник Барбаро стал игроком «СКА-Хабаровск» Полузащитник Алехандро Барбаро подписал контракт с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».

Браун Форбс стал игроком «Амкара» 26-летний полузащитник Фелисио Браун Форбс подписал контракт с пермским «Амкаром».

Сергей Рыбалка стал игроком «Сивасспора» Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка перешел в «Сивасспор».