Бывший игрок «Спартака» Махмудов перешел в «Нефтчи»
Источник: Azerisport.comКомментарии
Бакинский «Нефтчи» подписал контракт с полузащитником Эмином Махмудовым, сообщает azerisport.com.
Соглашение с 25-летним хавбеком сборной Азербайджана рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Махмудова была «Боавишта». В конце августа он расторг контракт с португальской командой.
Большая часть професссиональной карьеры футболиста прошла в России. Он защищал цвета «Сатурна», «Спартака», «Томи», «Крыльев Советов» и «Мордовии».
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