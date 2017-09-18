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Бывший игрок «Спартака» Махмудов перешел в «Нефтчи»

Источник:  Azerisport.comКомментарии

Бакинский «Нефтчи» подписал контракт с полузащитником Эмином Махмудовым, сообщает azerisport.com.

Соглашение с 25-летним хавбеком сборной Азербайджана рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Махмудова была «Боавишта». В конце августа он расторг контракт с португальской командой.

Большая часть професссиональной карьеры футболиста прошла в России. Он защищал цвета «Сатурна», «Спартака», «Томи», «Крыльев Советов» и «Мордовии».

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