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Геннадий Орлов: Соткилава был одним из тех людей, которые утепляют жизнь других

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился воспоминаниями о покойном теноре, бывшем полузащитнике тбилисского «Динамо»,  Зурабе Соткилаве.

«Это был друг Николая Николаевича Озерова очень большой, гениальный певец, да и как футболист начинал очень хорошо. Я с ним не играл, но видел его на сборах в тбилисском «Динамо», способный был парень, в дубле выделялся - это как футболист. А как певец - ну это просто гениальный был тенор, что тут говорить. Такие люди украшают и утепляют нашу жизнь. Лично я с ним не был знаком, к сожалению… Попрощаться надо с ним хорошо, он очень заслуженный был человек», - цитирует Орлова «Р-Спорт».

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