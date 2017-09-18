Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Салават Юлаев0 : 1Северсталь
Хоккей  Ак Барс- : -Динамо Рига
Футбол  Локомотив- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Колосков: Соткилава всегда был оптимистом

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился воспоминаниями о покойном теноре, бывшем полузащитнике тбилисского «Динамо»,  Зурабе Соткилаве.

«Я не так близко знал Зураба как Никита Павлович Симонян, но знал неплохо. Жаль. Печально все это. Было в последние годы видно, что Соткилава потихоньку уходит, уходит, уходит… При этом он был очень бодрым, до последнего пел, да он и по жизни был оптимистом», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Колосков: Переигровка матча ЮАР – Сенегал – это чудовищная ошибка ФИФАБывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков высказался о решении ФИФА назначить переигровку матча отборочного турнира чемпионата мира между ЮАР и Сенегалом.Вячеслав Колосков: В сборной Черчесова никто не скажет про «ваши ожидания – ваши проблемы»Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против «Динамо».Вячеслав Колосков: Для «Зенита» все могло закончиться значительно хужеПочетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Утрехтом» и «Зенитом» (1:0).Вячеслав Колосков: Марокко не в состоянии организовать чемпионат мираПочетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что Марокко не сможет провести чемпионат мира-2026.Вячеслав Колосков: Только три клуба будут бороться за чемпионствоПочетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что за чемпионство в новом сезоне РФПЛ будут бороться только «Спартак», ЦСКА и «Зенит».
Футбол
«Атлетико» предложил «Челси» за Косту 55 миллионов евро
Футбол
Уэйн Руни принес публичные извинения за вождение в нетрезвом виде
Футбол
Евгений Бушманов: Австрия и Сербия - наши прямые конкуренты в борьбе за выход на Евро
Футбол
Бушманов назвал расширенный состав молодежной сборной России на матчи с Австрией и Сербией
все новости
Вячеслав Колосков
Вячеслав Колосковвсе новости