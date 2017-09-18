Вячеслав Колосков: Соткилава всегда был оптимистом

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился воспоминаниями о покойном теноре, бывшем полузащитнике тбилисского «Динамо», Зурабе Соткилаве.



«Я не так близко знал Зураба как Никита Павлович Симонян, но знал неплохо. Жаль. Печально все это. Было в последние годы видно, что Соткилава потихоньку уходит, уходит, уходит… При этом он был очень бодрым, до последнего пел, да он и по жизни был оптимистом», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».