«Северсталь» всухую обыграла «Салават Юлаев»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Салават Юлаев» дома уступил «Северстали (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличились Александр Бумагин и Даниил Вовченко.
Уфимцы возглавляют на данный момент таблицу Восточной конференции, команда из Череповца идет восьмой на Западе.
22 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Металлургом», а «Северсталь» днем ранее примет «Куньлунь».
Матч
Салават Юлаев - Северсталь - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы:
Бумагин (Чернов, Кагарлицкий), 26:09 (0:1). Вовченко 59:59 (0:2).
Место и дата
18 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически