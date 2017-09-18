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«Северсталь» всухую обыграла «Салават Юлаев»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Салават Юлаев» дома уступил «Северстали (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У гостей отличились Александр Бумагин и Даниил Вовченко.

Уфимцы возглавляют на данный момент таблицу Восточной конференции, команда из Череповца идет восьмой на Западе.

22 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Металлургом», а «Северсталь» днем ранее примет «Куньлунь».

Матч

Салават Юлаев - Северсталь - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Бумагин (Чернов, Кагарлицкий), 26:09 (0:1). Вовченко 59:59 (0:2).

Место и дата

18 сентября 17:00, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция

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