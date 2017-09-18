«Северсталь» всухую обыграла «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» дома уступил «Северстали (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.



У гостей отличились Александр Бумагин и Даниил Вовченко.

Уфимцы возглавляют на данный момент таблицу Восточной конференции, команда из Череповца идет восьмой на Западе.



22 сентября «Салават Юлаев» сыграет на выезде с «Металлургом», а «Северсталь» днем ранее примет «Куньлунь».