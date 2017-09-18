Франсис Паре: Сейчас лидеры «Автомобилиста» – Голышев и Трямкин

Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре поделился мнением о лидерах «Автомобилиста».

- Определенно наша тройка с Тэйлором Беком и Дуайтом Кингом должна играть лучше, и мы работаем над этим. Просто не забывайте, что для них обоих это вообще первый опыт игры за пределами Северной Америки. Другой хоккей, другие площадки – они все еще привыкают, учатся. Сейчас лидеры нашей команды – это Якуб Коварж, Анатолий Голышев и Никита Трямкин, но мы обязательно подтянемся, - передает слова форварда «Р-Спорт».