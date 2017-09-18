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СМИ: «Бавария» снова потеряла Нойера на несколько месяцев

Источник:  BildКомментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вновь получил травму ноги и не сыграет с «Шальке» в матче пятого тура чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Однако как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в клубе, Нойер снова сломал ногу и пропустит несколько месяцев после операции. Операция пройдет в ближайшие дни. 

Напомним, ранее Нойер сломал ногу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом» (2:4 ДВ).

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