СМИ: «Бавария» снова потеряла Нойера на несколько месяцев
Источник: BildКомментарии
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вновь получил травму ноги и не сыграет с «Шальке» в матче пятого тура чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Однако как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в клубе, Нойер снова сломал ногу и пропустит несколько месяцев после операции. Операция пройдет в ближайшие дни.
Напомним, ранее Нойер сломал ногу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом» (2:4 ДВ).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически