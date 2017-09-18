СМИ: «Бавария» снова потеряла Нойера на несколько месяцев

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вновь получил травму ноги и не сыграет с «Шальке» в матче пятого тура чемпионата Германии. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Однако как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники в клубе, Нойер снова сломал ногу и пропустит несколько месяцев после операции. Операция пройдет в ближайшие дни.

@manuelneuer suffered a foot injury during training today and will not travel to Schalke. Get well soon, Manu! #WeiterImmerWeiter #MiaSanMia #Neuer #FCBayern Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) Сен 18 2017 в 7:25 PDT

Напомним, ранее Нойер сломал ногу в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов-2016/17 с мадридским «Реалом» (2:4 ДВ).