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Маркос Багдатис: Не могу сравнивать себя с Надалем, но ставлю целью возвращение на высокие позиции

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Кипрский теннисист Маркос Багдатис, занимающий в рейтинге ATP 122-е место, поделился впечатлениями от старта на St. Petersburg Open-2017.

- Я все сделал отлично. Я подавал лучше, лучше использовал свои шансы. На турнире все прекрасно: от покрытия и света до публики.

- Ключевым моментом стал эпизод, когда вы взяли повтор, мяч задел линию, а ваш соперник Себальос долго не соглашался, долго смотрел на след. Разве можно на харде что-то там увидеть?
- Там ведь все проверила технология. Может, она и ошибается иногда - не знаю. Вообще в некоторых закрытых помещениях на харде можно увидеть отскок. Эпизод неприятный для Орасио, иногда такое случается и в мою пользу, и не в мою.

- Вы ниже 100-го места в рейтинге. Как вы ощущаете себя, готовы ли вернуться выше после пропущенных турниров?
- Я пропустил почти все до середины грунтового сезона, до «Уимблдона» я не выиграл ни одного матча. На US Open, правда, у меня было все плохо. Главное - я играю хорошо.

- Публика привыкла, что Багдатис - это гарантия шоу. Но в последние годы вы стали спокойнее. Так повлиял ваш семейный статус, рождение ребенка или это просто возраст?
- Дело не в ребенке, а просто в жизненном опыте. Многие спрашивают: почему ты больше не улыбаешься на корте, разве тебе больше не нравится теннис? Но для меня ничего не изменилось! Внутри я все тот же веселый парень, может просто у меня теперь меньше энергии на все лишнее. Это просто эволюция человека.

- Многие ваши ровесники высоко в рейтинге, Надаль выиграл US Open. Это дает вам дополнительную надежду, что вы сможете вернуться на высокие места тоже?
- Это и есть моя цель. Сейчас мне нужно закончить год в топ-100. Я говорил, что смогу уйти из тенниса, только когда доберусь до топ-20, и это правильная цель. Не знаю, могу ли я себя сравнивать с Надалем - думаю, нет. Но я по-прежнему ставлю перед собой такие цели, - передает слова Багдатиса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в первом круге турнира в Петербург киприот обыграл аргентинца Орасио Себальоса со счетом 7:5, 6:4. В следующем раунде соперником Багдатиса будет босниец Дамир Джумхур, победивший ранее Паоло Лоренци. 

St. Petersburg Open проходит на кортах «Сибур Арены» с 18 по 24 сентября. В 2016 году победителем турнира стал представитель Германии Александр Зверев. 

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